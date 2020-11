Gattuso: «Io devo giudicare i miei ragazzi non l’operato dell’arbitro» (Di domenica 1 novembre 2020) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita della sfida contro il Sassuolo Proteste per la trattenuta su Osimhen «Abbiamo avuto delle occasioni e non le abbiamo sfruttato qe quindi la sconfitta ci sta. È inutile stare qui a parlare se era rigore o meno. Se non è andato al Var è perché l’ha vista così. Noi dobbiamo parlare la partita, a me sta giudicare la prestazione della squadra non dell’arbitro. Abbiamo fatto bene, forse con troppa frenesia e adesso dobbiamo penare a essere solidi senza commettere ingenuità» Rifarebbe gli stessi cambi? «Noi abbiamo avuto tante occasioni e il Sassuolo concede. Non credo che il problema sia nelle sostituzioni dei centrocampisti. Era giusto far giocare Zielinski ed Elmas dopo tanto tempo. Prima del rigore non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 novembre 2020) Il tecnico del Napoli Rinoha parlato ai microfoni di Sky nel post partita della sfida contro il Sassuolo Proteste per la trattenuta su Osimhen «Abbiamo avuto delle occasioni e non le abbiamo sfruttato qe quindi la sconfitta ci sta. È inutile stare qui a parlare se era rigore o meno. Se non è andato al Var è perché l’ha vista così. Noi dobbiamo parlare la partita, a me stala prestazione della squadra non dell’arbitro. Abbiamo fatto bene, forse con troppa frenesia e adesso dobbiamo penare a essere solidi senza commettere ingenuità» Rifarebbe gli stessi cambi? «Noi abbiamo avuto tante occasioni e il Sassuolo concede. Non credo che il problema sia nelle sostituzioni dei centrocampisti. Era giusto far giocare Zielinski ed Elmas dopo tanto tempo. Prima del rigore non ...

