Gary Barlow, “Incredible” il nuovo singolo (Di domenica 1 novembre 2020) L’artista porta lo swing nel suo nuovo emozionante singolo “Incredible” è la seconda canzone ad essere estratta dall’album in uscita “Music Played By Humans” che arriverà in tutti i negozi di dischi tradizionali, store digitali e piattaforme streaming il prossimo 27 novembre, ed ancora una volta Gary Barlow cambia rotta musicale in questo al suo nuovo progetto discografico. Se nel brano in collaborazione con con Michael Bublé e il cantautore colombiano Sebastián Yatra, la canzone è di ispirazione latina, la nuova canzone “Incredible” si addice maggiormente alla solita produzione solista dell’ex Take That. Con queste parole Gary Barlow parla di “Incredible” e del ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 1 novembre 2020) L’artista porta lo swing nel suoemozionante“Incredible” è la seconda canzone ad essere estratta dall’album in uscita “Music Played By Humans” che arriverà in tutti i negozi di dischi tradizionali, store digitali e piattaforme streaming il prossimo 27 novembre, ed ancora una voltacambia rotta musicale in questo al suoprogetto discografico. Se nel brano in collaborazione con con Michael Bublé e il cantautore colombiano Sebastián Yatra, la canzone è di ispirazione latina, la nuova canzone “Incredible” si addice maggiormente alla solita produzione solista dell’ex Take That. Con queste paroleparla di “Incredible” e del ...

