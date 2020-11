Galli, virologo sessantottino che "okkupa" giornali e tv (Di domenica 1 novembre 2020) Francesco Curridori  Galli provoca Zangrillo: ""Non posso denunciarlo per... Zangrillo attacca Galli in diretta: ""Mi denunci e la chiudiamo...Ecco chi è Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, con un passato nelle fila del movimento studentesco del '68 “Io solitamente sto nel mio studio bunker e macino lavoro di vario tipo, sia chiaro, ma oggi sono già a 7/8 interviste”. È ciò che rivelava Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, in un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli nel maggio scorso. Da allora, a parte l’arrivo della seconda ondata di contagi da coronavirus, nulla sembra essere cambiato. L’infettivologo ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 1 novembre 2020) Francesco Curridori provoca Zangrillo: ""Non posso denunciarlo per... Zangrillo attaccain diretta: ""Mi denunci e la chiudiamo...Ecco chi è Massimo, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, con un passato nelle fila del movimento studentesco del '68 “Io solitamente sto nel mio studio bunker e macino lavoro di vario tipo, sia chiaro, ma oggi sono già a 7/8 interviste”. È ciò che rivelava Massimo, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, in un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli nel maggio scorso. Da allora, a parte l’arrivo della seconda ondata di contagi da coronavirus, nulla sembra essere cambiato. L’infettivologo ...

repubblica : Coronavirus, l'appello del virologo Galli: 'I morti ricordiamoli nel cuore e nella mente, non affolliamo i cimiteri' - CLAUDIOMARTANO2 : @gustinicchi Per tenere lontano il virus ho adottato questa precauzione che fin'ora ha funzionato: cambio canale og… - AntonellaDisal5 : Massimo Galli dice addio alla tv. L'annuncio del virologo: 'Da lunedì non mi vedrete più' - Il Tempo - guidop1967 : RT @Ingestibile79: Sesso, il virologo Galli: le coppie possono guardare un porno in camere separate, non c'è bisogno della penetrazione. - ollenotnasilus : Massimo Galli dice addio alla tv. L'annuncio del virologo: 'Da lunedì non mi vedrete più' - Il Tempo… -