Gabriele Rossi, stasera a Domenica Live, dirà la sua verità (Di domenica 1 novembre 2020) Quando Gabriel Garko ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip e leggere quella lettera all'amica Adua Del Vesco, inevitabilmente ha coinvolto anche Gabriele Rossi, che ha subito speso bellissime parole nei suoi confronti. Il coming out ufficiale è arrivato durante la puntata di Verissimo e a questo punto Garko ha voluto parlare anche della sua relazione con Gabriele Rossi. I due si sono lasciati e Garko sembra stia frequentando un ragazzo di 23 anni di nome Gaetano, ma i loro rapporti sono rimasti ottimi. Gabriele Rossi sarà ospite di Barbara D'Urso e parlerà anche del rapporto con Gabriel Garko. L'attore si aprirà per la prima volta dopo il coming out del collega, per cui la sua intervista è molto attesa.

