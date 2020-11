Gabriele Rossi: “Prima di essere il fidanzato di Garko sono stato il suo amante” - (Di lunedì 2 novembre 2020) Roberta Damiata Parla per la prima volta Gabriele Rossi, ex fidanzato storico di Gabriel Garko, che racconta la grande storia d'amore trasformata ora in una grande amicizia Un po’ timido e sicuramente molto teso, parla per la prima volta Gabriele Rossi, ma "l’amico speciale" (così lo avevano definito i giornali di gossip ndr) per tanti anni di Gabriel Garko. Ex ballerino, modello e attore, Gabriele è anche stato uno dei concorrenti del Grande Fratello. Questa sera sul divano di Barbara d'Urso racconta di questo rapporto speciale. Prima però ci tiene a chiarire che rispetto al coming out che ognuno ha il diritto di farlo quando si sente pronto, perchè ognuno ha una propria famiglia e una ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) Roberta Damiata Parla per la prima volta, exstorico di Gabriel, che racconta la grande storia d'amore trasformata ora in una grande amicizia Un po’ timido e sicuramente molto teso, parla per la prima volta, ma "l’amico speciale" (così lo avevano definito i giornali di gossip ndr) per tanti anni di Gabriel. Ex ballerino, modello e attore,è ancheuno dei concorrenti del Grande Fratello. Questa sera sul divano di Barbara d'Urso racconta di questo rapporto speciale. Prima però ci tiene a chiarire che rispetto al coming out che ognuno ha il diritto di farlo quando si sente pronto, perchè ognuno ha una propria famiglia e una ...

