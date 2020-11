Gabriele Rossi: 'Io e Gabriel Garko siamo stati amanti per quattro mesi, ci siamo amati tanto' (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo il coming out di Gabriel Garko , a 'Live - Non è la d'Urso' per la prima volta in televisione l'ex compagno dell'attore, Gabriele Rossi, ha parlato della loro tormentata relazione. 'Io e Gabriel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo il coming out di, a 'Live - Non è la d'Urso' per la prima volta in televisione l'ex compagno dell'attore,, ha parlato della loro tormentata relazione. 'Io e...

trash_italiano : Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso - MediasetPlay : A #noneladurso è il momento di Gabriele Rossi: in esclusiva un'intervista imperdibile! - WeCinema : La Festa del Cinema di Roma: si chiude con 'Cosa sarà' di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart e 'Fuori era Primave… - AnnaMariaMarro6 : RT @Chocolate058: Io sottona per Garko e Gabriele Rossi, ship potente #noneladurso - AnnaMariaMarro6 : RT @anitasrules: Piango perché Gabriele Rossi è fidanzato e quel qualcuno non sono io. #noneladurso -