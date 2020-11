Furto in casa Fonseca: danno da 100 mila euro per l’allenatore (Di domenica 1 novembre 2020) Furto in casa Fonseca: bruttissima sorpresa per il tecnico portoghese della Roma dopo l’ultimo impegno di europa League. Bottino enorme per i ladri che portano via un valore totale di 100 mila euro. Brutta sorpresa per Paulo Fonseca, allenatore della Roma, in questo nuovo finale di settimana. Come infatti riporta AdnKronos, il tecnico portoghese è … L'articolo Furto in casa Fonseca: danno da 100 mila euro per l’allenatore proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 1 novembre 2020)in: bruttissima sorpresa per il tecnico portoghese della Roma dopo l’ultimo impegno dipa League. Bottino enorme per i ladri che portano via un valore totale di 100. Brutta sorpresa per Paulo, allenatore della Roma, in questo nuovo finale di settimana. Come infatti riporta AdnKronos, il tecnico portoghese è … L'articoloinda 100per l’allenatore proviene da Inews.it.

SkyTG24 : Roma, furto a casa dell'allenatore Fonseca: portati via tre Rolex - roma_magazine : ROMA - Furto in casa Fonseca, bottino da circa 100mila euro - cn1926it : #Roma, paura per #Fonseca: svaligiata la casa del tecnico! Furto da 100.000 euro - SalvioSelcia : RT @napolista: #Roma, furto in casa di #Fonseca. Rubati orologi e gioielli per 100mila euro Su Repubblica. Un furto studiato nei dettagli.… - ilgrilloparlan2 : RT @SkySport: Roma, furto a casa Fonseca: rubati orologi Rolex per 100mila euro -