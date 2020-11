Francia, Gb, Spagna: un confinamento inevitabile (Di domenica 1 novembre 2020) In Francia si può andare a scuola, ma no all'università. il Regno Unito potrebbe estendere il lockdown annunciato ieri. Nella regione iberica tensioni sociali Leggi su tg.la7 (Di domenica 1 novembre 2020) Insi può andare a scuola, ma no all'università. il Regno Unito potrebbe estendere il lockdown annunciato ieri. Nella regione iberica tensioni sociali

fattoquotidiano : Coronavirus, scontri tra manifestanti e polizia in Spagna: decine di arresti. In Francia calano i contagi: sono 35m… - sole24ore : Fino a fine settembre avevamo un vantaggio di 45-70 giorni su Francia e Spagna, ora 11 giorni. E l’occupazione dell… - petergomezblog : #Coronavirus, nuovo record in Francia: 52mila casi in 24 ore. Spagna vara stato d’emergenza e coprifuoco. Berlino,… - Nunzia13422335 : ..se la Francia, se la Spagna. il popolo italiano ha lottato e lotta ogni giorno per la professionalità, serietà, l… - giannitrovati : RT @sole24ore: Fino a fine settembre avevamo un vantaggio di 45-70 giorni su Francia e Spagna, ora 11 giorni. E l’occupazione delle terapie… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Spagna Covid, in Francia 47mila contagi e 235 morti. Spagna, record da inizio pandemia: 23mila casi Il Fatto Quotidiano Coronavirus Spagna, violente proteste contro misure anti Covid

(Afp). Per la seconda notte consecutiva vi sono state violente proteste in diverse città spagnole contro le misure anti coronavirus. Il giorno precedente vi erano stati 20 poliziotti e sette manifesta ...

Francia, il virus accellera: più di 46mila casi in un giorno

Scontri e arresti a Madrid durante le proteste anti-restrizioni. In un giorno la Slovacchia testa metà della popolazione. In Canada finisce in ...

(Afp). Per la seconda notte consecutiva vi sono state violente proteste in diverse città spagnole contro le misure anti coronavirus. Il giorno precedente vi erano stati 20 poliziotti e sette manifesta ...Scontri e arresti a Madrid durante le proteste anti-restrizioni. In un giorno la Slovacchia testa metà della popolazione. In Canada finisce in ...