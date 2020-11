Francesco Renga a Verissimo in lacrime con Silvia Toffanin (Di domenica 1 novembre 2020) Il cantante Francesco Renga ospite a “Verissimo” è in lacrime con Silvia Toffanin: «Ho perso mio padre pochi giorni fa. Dobbiamo esorcizzare il dolore». A pochi giorni dalla morte della mamma, con grande coraggio Silvia Toffanin torna in tv e durante l’intervista a Francesco Renga, i due artisti condividono un momento di grande commozione. «Mio padre – racconta Renga – se n’è andato pochi giorni fa, aveva 91 anni. Aveva una malattia tremenda l’alzheimer, ricordava solo la mamma. Ha chiamato Jolanda fino alla fine. Io con la musica e le canzoni esorcizzo il dolore. L’ho fatto anche con la morte di mia madre. Probabilmente ... Leggi su people24.myblog (Di domenica 1 novembre 2020) Il cantanteospite a “” è incon: «Ho perso mio padre pochi giorni fa. Dobbiamo esorcizzare il dolore». A pochi giorni dalla morte della mamma, con grande coraggiotorna in tv e durante l’intervista a, i due artisti condividono un momento di grande commozione. «Mio padre – racconta– se n’è andato pochi giorni fa, aveva 91 anni. Aveva una malattia tremenda l’alzheimer, ricordava solo la mamma. Ha chiamato Jolanda fino alla fine. Io con la musica e le canzoni esorcizzo il dolore. L’ho fatto anche con la morte di mia madre. Probabilmente ...

