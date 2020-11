Fra le ipotesi chiusure localizzate e stop a spostamenti fra le Regioni (Di domenica 1 novembre 2020) Secondo il Cts, dove necessario, servono serrate provinciali ma, soprattutto, limitazioni nel trasporto pubblico. A Torino da domani la capienza sarà ridotta al 50%. Sulla scuola rimangono le ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 1 novembre 2020) Secondo il Cts, dove necessario, servono serrate provinciali ma, soprattutto, limitazioni nel trasporto pubblico. A Torino da domani la capienza sarà ridotta al 50%. Sulla scuola rimangono le ...

MarioCircello : @arx81395437 @__ITALIA_ @domxmxx @intuslegens E allora? Proprio lei che ieri mi faceva la lezioncina sulla… - Marco_Barlaam : @gianlucac1 Premesso che, nell'ipotesi, ci sarebbe da distinguere fra colpa e dolo, good luck con la dimostrazione… - mafaldina61 : RT @Stefbazzi: #Spagna C’è relazione fra #vaccino #antiflu e morte per #coronavirus. L’ipotesi è in un rapporto alle autorità sanitarie sp… - Martttieri : @pellegrino_fra @RebelEkonomist @menozzone @micheleboldrin É un'ipotesi, non una certezza. Su quanto i contagi sian… - SayaEchelon95 : Ma tralasciando tale ipotesi, immaginatevi l'immensità del Cannibale. Il terrore che incuterebbe, l'idea che anche… -