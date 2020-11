Fotografia: due mostre da non perdere a Reggio Emilia (Di domenica 1 novembre 2020) Fotografia: due mostre a Reggio Emilia sfoglia la gallery Aspettando Fotografia Europea, due mostre da non perdere: True Fictions. Fotografia visionaria dagli anni ’70 ad oggi racconta in 100 scatti l’aspetto più immaginifico di questa arte, con i lavori Paolo Ventura, Sandy Skoglund e altri maestri. Atlanti, Ritratti e altre storie – 6 giovani fotografi europei, invece, dà visibilità a nomi meno noti. Info: Reggio ... Leggi su iodonna (Di domenica 1 novembre 2020): duesfoglia la gallery AspettandoEuropea, dueda non: True Fictions.visionaria dagli anni ’70 ad oggi racconta in 100 scatti l’aspetto più immaginifico di questa arte, con i lavori Paolo Ventura, Sandy Skoglund e altri maestri. Atlanti, Ritratti e altre storie – 6 giovani fotografi europei, invece, dà visibilità a nomi meno noti. Info:...

leo_tuxedo : RT @csmarti13: L'ultima arrivata in famiglia. Trovata due settimane fa sotto una pianta di alloro in giardino, spaventata, infreddolita e a… - Stoneham_Cats : RT @csmarti13: L'ultima arrivata in famiglia. Trovata due settimane fa sotto una pianta di alloro in giardino, spaventata, infreddolita e a… - MatueMisako : RT @csmarti13: L'ultima arrivata in famiglia. Trovata due settimane fa sotto una pianta di alloro in giardino, spaventata, infreddolita e a… - marsion65 : RT @ADeborahF: Dal Mibact due bandi per l’arte e la fotografia per 3,3 milioni di euro - Il Sole 24 ORE @sole24ore - ItalyinGermany : RT @IICColonia: Cari Amici, Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo promuove due bandi per 3,3 milioni di euro com… -

Ultime Notizie dalla rete : Fotografia due Arte Contemporanea e Fotografia. Due bandi del Mibact per 3,3 milioni di euro ArtsLife Conte: "Dati preoccupanti, scuole a rischio"

AGI - Giuseppe Conte definisce "molto preoccupanti" i dati dell'ultimo rapporto dell'Istituto superiore di sanità, che ieri hanno fornito una fotografia dei contagi da Covid 19 in Italia. "L'impennata ...

Come il Vento. Catania e Napoli nella prima personale del fotografo Glauco Canalis

SI tiene presso la galleria 2Lab Gallery ed è co-curata da Ritmo e 2Lab Gallery. Ecco le immagini del progetto che documenta lo spazio urbano nel meridione di Italia ...

AGI - Giuseppe Conte definisce "molto preoccupanti" i dati dell'ultimo rapporto dell'Istituto superiore di sanità, che ieri hanno fornito una fotografia dei contagi da Covid 19 in Italia. "L'impennata ...SI tiene presso la galleria 2Lab Gallery ed è co-curata da Ritmo e 2Lab Gallery. Ecco le immagini del progetto che documenta lo spazio urbano nel meridione di Italia ...