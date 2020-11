Fortnite ora ha una bizzarra isola dedicata a Joe Biden. Sì, il candidato alla presidenza degli Stati Uniti (Di domenica 1 novembre 2020) In questi mesi, gli Stati Uniti d'America sono in fermento per lo svolgersi delle elezioni del nuovo Presidente americano: la lotta è attualmente disputata fra Joe Biden, rappresentante democratico e Donald Trump, Presidente in carica e candidato alla rielezione.Per cercare di ottenere i voti di tutti i cittadini americani, i due rappresentanti stanno tastando tutti i terreni possibili e immaginabili, sfruttando perfino dei medium che, in normali circostanze, non avrebbero mai minimamente considerato.Questo è il caso di Biden, il quale ha chiesto l'aiuto di Alliance Studios, un gruppo di consulenza e marketing, per ottenere il supporto dei videogiocatori alle prossime elezioni. Il risultato? Un'immensa isola in Fortnite, addobbata a tema ... Leggi su eurogamer (Di domenica 1 novembre 2020) In questi mesi, glid'America sono in fermento per lo svolgersi delle elezioni del nuovo Presidente americano: la lotta è attualmente disputata fra Joe, rappresentante democratico e Donald Trump, Presidente in carica erielezione.Per cercare di ottenere i voti di tutti i cittadini americani, i due rappresentanti stanno tastando tutti i terreni possibili e immaginabili, sfruttando perfino dei medium che, in normali circostanze, non avrebbero mai minimamente considerato.Questo è il caso di, il quale ha chiesto l'aiuto di Alliance Studios, un gruppo di consulenza e marketing, per ottenere il supporto dei videogiocatori alle prossime elezioni. Il risultato? Un'immensain, addobbata a tema ...

