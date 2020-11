Formula 1 | Hamilton vince ad Imola Mercedes conquista il Mondiale Costruttori

(Di domenica 1 novembre 2020)1, il GP dell’Emilia Romagna. Lewisla vittoria davanti a Bottas e Ricciardo.(BOLOGNA) –1, il GP dell’Emilia Romagna. Successo di Lewis. Gara magistrale per il britannico che, con una strategia perfetta, è riuscito a precedere il compagno di squadra Bottas e Ricciardo, bravo a sfruttare l’uscita di pista di Verstappen. 5° Charles Leclerc, autore di una buona gara. La doppietta ha consentito alladi andare are il settimodella storia.1, il GP dell’Emilia Romagna:Al via Bottas ...

SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON VINCE A IMOLA ?? ?? TITOLO COSTRUTTORI ALLA MERCEDES ?? La classifica: - SkySportF1 : Formula 1, Hamilton dopo le qualifiche a Imola: 'Ho fatto un giro da schifo' #SkyMotori #F1 #Formula1 #ImolaGP - SkySportF1 : Hamilton nuovo leader della gara Virtual Safety car dopo il ritiro di Ocon ?? I dettagli - Fuori_Pista : Hamilton sta facendo scoppiare il fegato a tutti i finti appassionati della Formula 1. #ImolaGP - anesalete : RT @ilpost: Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio dell’Emilia-Romagna di Formula 1 -

Il settimanale leader in Europa nel motorsport.L’ordine di arrivo del Gran Premio di Imola, tredicesima tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. Ennesima vittoria per Lewis Hamilton in Emilia Romagna davanti al compagno di team in Mercedes Valtteri B ...