Formula 1, Albon ancora a secco di punti: “Sto facendo il possibile” (Di domenica 1 novembre 2020) Alexander Albon ha concluso il Gran Premio di Imola senza aver raccolto alcun punto: in fattispecie è il terzo GP di fila che l’anglo-thailandese rimane a secco. Tanti sono i dubbi nei suoi confronti, soprattutto in vista dell’annata 2021 e tenendo conto della dura concorrenza di Sergio Perez e Nico Hulkenberg. Tanta l’amarezza nelle sue parole: “È stata una di quelle gare in cui passiamo tutto il tempo dietro un’altra vettura. Non c’era molto da fare e probabilmente avremmo dovuto fermarci quando lo hanno fatto gli altri nella gara” ha affermato, contestando di fatto la scelta del team di lasciarlo fuori con gomme usate in regime di Safety Car. “Se ci fossimo fermati avremmo potuto cercare il podio – ha aggiunto, affrontando poi anche la questione del testacoda commesso ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Alexanderha concluso il Gran Premio di Imola senza aver raccolto alcun punto: in fattispecie è il terzo GP di fila che l’anglo-thailandese rimane a. Tanti sono i dubbi nei suoi confronti, soprattutto in vista dell’annata 2021 e tenendo conto della dura concorrenza di Sergio Perez e Nico Hulkenberg. Tanta l’amarezza nelle sue parole: “È stata una di quelle gare in cui passiamo tutto il tempo dietro un’altra vettura. Non c’era molto da fare e probabilmente avremmo dovuto fermarci quando lo hanno fatto gli altri nella gara” ha affermato, contestando di fatto la scelta del team di lasciarlo fuori con gomme usate in regime di Safety Car. “Se ci fossimo fermati avremmo potuto cercare il podio – ha aggiunto, affrontando poi anche la questione del testacoda commesso ...

sportface2016 : #Formula1 Ennesimo weekend da dimenticare per Alexander #Albon: tutta la delusione dell'anglo-thailandese - FormulaPassion : #F1 | Prosegue il momento difficile di Alex #Albon #ImolaGP - GiovanniMeneguz : @RobChinchero dopo la Gara di oggi, Daniil Kvyat merita di stare in Formula 1? Ps. Ha fatto un super restart passan… - mart16na : È così finita la carriera in formula uno di alex albon - SebastianTano90 : @VincenzoMart @redbullracing @alex_albon Io lo dissi già prima del mondiale 2019 che Albon era un pilota chiamato i… -