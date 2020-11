Foggia | scritta sul manto erboso offensiva mentre si gioca il derby con il Bari

Leggi su itasportpress

(Di domenica 1 novembre 2020) Ildi Serie Csicon unasul terreno di gioco che ignoti hanno fatto durante la notte scorsa. Per attaccare la società rossonera qualcuno ha usato un modo assai incivile e con il gesso utilizzato per la tracciatura del campo, ha scritto "Via merde". Unaad ulteriore testimonianza della contestazione in essere all'attuale proprietà del club rossonero. Indagini sono in corso per capire chi ha fatto irruzione all'interno dello stadio Zaccheria. Senza dubbio un gesto da condannare. ITA Sport Press.