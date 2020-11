Fiorentina | Iachini | Ci manca Pezzella Dopo l' 1-0 abbiamo avuto paura

(Di domenica 1 novembre 2020) ROMA - Lacade in casa della Roma , apparsa nettamente migliore della squadra di. Ecco le parole del tecnico gigliato a Sky Sport: "creato delle occasioni importanti , ...

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - "La pressione fa parte del nostro lavoro, ci sono momenti in cui si va bene e altri no. E' bello fare gli allenatori anche quando le cose vanno male" ha detto l'allenatore ...Dopo l'1-0 ci siamo intimoriti e questo non va bene" ROMA - La Fiorentina di Iachini si arrende a una Roma brillante nella sfida dell'Olimpico. Ecco le parole del tecnico gigliato a Sky Sport: ...