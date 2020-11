Filippine situazione 'catastrofica' per tifone Goni: almeno 4 morti (Di domenica 1 novembre 2020) E' di almeno quattro morti, tra cui un bambino, il bilancio del passaggio del tifone Goni, il più potente dell'anno, sulle Filippine. Le autorità locali hanno segnalato condizioni 'catastrofiche' in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 1 novembre 2020) E' diquattro, tra cui un bambino, il bilancio del passaggio del, il più potente dell'anno, sulle. Le autorità locali hanno segnalato condizioni 'catastrofiche' in ...

E' di almeno quattro morti, tra cui un bambino, il bilancio del passaggio del tifone Goni (il più potente dell'anno) sulle Filippine. Le autorità locali hanno segnalato condizioni "catastrofiche" in ...

ASIA/FILIPPINE - Organizzazioni laiche religiose: un’indagine internazionale sulle violazioni dei diritti umani

Roma (Agenzia Fides) - “La nostra più alta aspirazione è che la comunità internazionale conduca un’indagine indipendente e imparziale sulle violazioni dei diritti umani nelle Filippine. Ma per ora non ...

E' di almeno quattro morti, tra cui un bambino, il bilancio del passaggio del tifone Goni (il più potente dell'anno) sulle Filippine. Le autorità locali hanno segnalato condizioni "catastrofiche" in ...