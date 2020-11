Festeggiano Halloween in casa senza mascherine, 20 denunciati a Milano (Di domenica 1 novembre 2020) AGI - Si è conclusa con una denuncia a piede libero per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità la festa di Halloween che 20 giovani, tra organizzatori e partecipanti, avevano messo in piedi in un appartamento di Milano ignorando le vigenti norme anti Covid. Ad interrompere la kermesse sono stati all'alba i carabinieri del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Milano intervenuti in via Niccolini, dove erano stati segnalati schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da una abitazione privata. L'appartamento era completamente a soqquadro, con bottiglie di alcolici ovunque e tanti giovani, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, ovviamente senza mascherine. L'abitazione, dislocata su due piani e comprensiva di piscina e di una sala cinema, risultava essere stata ... Leggi su agi (Di domenica 1 novembre 2020) AGI - Si è conclusa con una denuncia a piede libero per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità la festa diche 20 giovani, tra organizzatori e partecipanti, avevano messo in piedi in un appartamento diignorando le vigenti norme anti Covid. Ad interrompere la kermesse sono stati all'alba i carabinieri del Nucleo Radiomobile del Gruppo diintervenuti in via Niccolini, dove erano stati segnalati schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da una abitazione privata. L'appartamento era completamente a soqquadro, con bottiglie di alcolici ovunque e tanti giovani, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, ovviamente. L'abitazione, dislocata su due piani e comprensiva di piscina e di una sala cinema, risultava essere stata ...

