Festa di Halloween illegale finisce male: 20 giovani denunciati (Di domenica 1 novembre 2020) Festa di Halloween illegale a Milano. Avevano organizzato tutto alla perfezione secondo loro, ma non avevano fatto i conti con il vicinato. Una Festa di Halloween in dispregio delle disposizioni dell'ultimo Dpcm è stata interrotta dall'arrivo dei Carabinieri. Il tutto si è svolto in un'appartamento preso in affitto, con tanto di biglietti d'ingresso. Nessuno dei partecipanti aveva la mascherina e all'arrivo dei militari era in condizioni pietose a causa dell'eccesso di alcol. >> Covid bollettino del 1° novembre: nuovi contagi in lieve calo, crescono le terapie intensive

