Fatwa degli islamici d' Italia sui giornalisti scomodi

(Di domenica 1 novembre 2020) Fausto Biloslavo Piccardo (Ucoii): "Propaganda anti turca" Davanti a decapitazioni e sgozzamenti in Francia, Davide Piccardo, un mezzo faro dell'Islam milanese, pensa bene di esibirsi con un J'accuse contro «la turcofobia della stampana». E addita una serie dinella lista di proscrizione delle penne colpevoli di puntare il dito contro il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Per Piccardo, capo del Coordinamento delle associazioni islamiche di Milano e Brianza, Fiamma Nirenstein del Giornale, Vittorio Feltri di Libero e Giulia Belardelli dell'Huffington Post sono gli alfieri «della propaganda anti turca () di matrice islamofoba» e andrebbero fermati contrastando «questo flusso incontrollato di antipatica disinformazione». L'altolà è pubblicato sul quotidiano in rete La luce, ...