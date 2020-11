Faggiano: «Non arriviamo al massimo al derby. Ecco perchè Maran ha cambiato formazione» (Di domenica 1 novembre 2020) Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del derby contro la Sampdoria Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del derby contro la Sampdoria. «Non arriviamo al massimo. Dobbiamo continuare a fare il meglio possibile. Il derby non è una partita normale, è sentita da tutta la città e dalla società tanto. Maran ha cambiato perché vuole essere più propositivo e vedere gli uomini che abbiamo a disposizione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Daniele, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima delcontro la Sampdoria Daniele, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima delcontro la Sampdoria. «Nonal. Dobbiamo continuare a fare il meglio possibile. Ilnon è una partita normale, è sentita da tutta la città e dalla società tanto.haperché vuole essere più propositivo e vedere gli uomini che abbiamo a disposizione». Leggi su Calcionews24.com

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del derby contro la Sampdoria. «Non arriviamo al massimo. Dobbiamo continuare a fare il meglio possibile. Il ...

