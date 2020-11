F1 | oggi il Gp dell’Emilia-Romagna | gli orari e la diretta tv Sky e TV8

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 novembre 2020) Tutti all’inseguimento delle Mercedes, tanto per cambiare. Anche nel 13esimo appuntamento stagionale con la Formula 1, il copione è sempre lo stesso. Questa volta però davanti a tutti scatterà Valtteri Bottas, seguito dal compagno di squadra Lewis Hamilton. Sono stati loro i più veloci nelle qualifiche sul circuito di Imola nel week end del Gran Premio dell’Emilia-. A due passi da casa nuovamente in difficoltà le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Il monegasco scatterà dalla settima posizione in griglia, mentre il tedesco – eliminato nella Q2 – partirà addirittura 14esimo. In seconda fila Max Verstappen con la Red Bull e Pierre Gasly a bordo dell’AlphaTauri. Il gran premio sarà visibile trasmesso su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder satellitare) e in streaming ...