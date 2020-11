F1 | Lewis Hamiton | “Incredibile aver conquistato sette titoli con la Mercedes”

Leggi su oasport

(Di domenica 1 novembre 2020)Hamilton conquista uno straordinario successo nel Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 e si porta a quota 93 vittorie in carriera nel Mondiale di Formula 1. Prestazione maiuscola per il britannico della Mercedes, capace di mettere in evidenza un passo gara sensazionale che gli ha consentito di scavalcare il compagno di squadra Valtteri Bottas e la Red Bull di Max Verstappen nella prima girandola dei pit-stop (anche grazie ad una Virtual Safety Car provocata dal ritiro di Ocon) per poi gestire fino al traguardo la sua leadership. Giornata trionfale per Hamilton e per la Mercedes, che può festeggiare la certezza aritmetica del settimo titolo iridato costruttori consecutivo. Di seguito il video dell’intervista a caldo: VIDEOHAMILTON: “INCREDIBILE...