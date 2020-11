F1, Hamilton vince il Gp dell’Emilia-Romagna. Settimo titolo costruttori di fila per Mercedes (Di domenica 1 novembre 2020) Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio dell’Emilia-Romagna sul circuito di Imola. I punti conquistati dal pilota inglese, sempre più vicino alla conferma di campione del mondo, vale il Settimo titolo costruttori di fila per la sua Mercedes. È stata una gara dai mille volti a Imola, ma alla fine a vincere è sempre l’inglese. Il pilota dopo una partenza non eccezionale è riuscito a gestire la gara approfittando di quello che accadeva in pista, andando a conquistare la sua 93esima vittoria in Formula 1 e regalando alla Mercedes, anche grazie al secondo posto di Valterri Bottas, il Settimo titolo costruttori di fila, nuovo record in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Lewisha vinto il Gran Premio dell’Emilia-sul circuito di Imola. I punti conquistati dal pilota inglese, sempre più vicino alla conferma di campione del mondo, vale ildiper la sua. È stata una gara dai mille volti a Imola, ma alla fine are è sempre l’inglese. Il pilota dopo una partenza non eccezionale è riuscito a gestire la gara approfittando di quello che accadeva in pista, andando a conquistare la sua 93esima vittoria in Formula 1 e regalando alla, anche grazie al secondo posto di Valterri Bottas, ildi, nuovo record in ...

