F1 GP Emilia | Hamilton non si batte Mercedes record | 7° titolo Costruttori consecutivo

SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON VINCE A IMOLA ?? ?? TITOLO COSTRUTTORI ALLA MERCEDES ?? La classifica: - SkySportF1 : Hamilton nuovo leader della gara Virtual Safety car dopo il ritiro di Ocon ?? I dettagli - SkySportF1 : ?? Verstappen passa Hamilton al via Super partenza di Giovinazzi! ? ?? I dettagli - christian_vit85 : HAMILTON: 'MERCEDES INARRIVABILE!'. RICCIARDO: 'SPERO CHE IMOLA DIVENTI UNA PRESENZA FISSA' - christian_vit85 : GP EMILIA ROMAGNA: HAMILTON VINCE E FA 93, BOTTAS SECONDO DOPO UNA PESSIMA GARA, TERZO RICCIARDO A SORPRESA… -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Hamilton

14.50 Gp Imola, trionfo di Hamilton su Bottas Hamilton trionfa nel Gp dell'Emilia Ro- magna davanti a Bottas. Verstappen brucia Hamilton al via e in- segue Bottas. Il britannico sorpassa la coppia ...Ad Imola gli ultimi giri mettono in subbuglio una gara fino a quel momento abbastanza tranquilla. Vince Lewis Hamilton, dietro Bottas e Ricciardo. Il GP dell’Emilia Romagna si c ...