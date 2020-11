F1 | Antonio Giovinazzi | “Giornata fantastica È speciale fare questa gara proprio qua ad Imola | sono felice per il team”

Leggi su oasport

(Di domenica 1 novembre 2020) Domenica estremamente positiva per Alfa Romeo (9° Kimi Raikkonen) ed in particolare per, protagonista di una rimonta strepitosa dall’ultima piazza in griglia fino alla zona punti sul traguardo del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, tredicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. L’azzurro, autore di una partenza sensazionale in cui ha guadagnato la bellezza di sei posizioni, è riuscito a strappare il terzo piazzamento a punti della stagione grazie al 10° posto odierno. Risultato importantissimo in ottica campionato costruttori, con Alfa Romeo che allunga a +5 su Haas nella lotta per l’ottava piazza. “Giornataqua, nel mio Gran Premio ...