F 1 | GP Emilia-Romagna - Imola | la Mercedes vince il titolo costruttori

(Di domenica 1 novembre 2020) Doppietta dellaal Gran Premio dell', tredicesima prova del Mondiale di Formula 1. Lewis Hamilton ha vinto meritatamente la corsa, mettendo in scena una delle sue più belle gare in carriera. Battuto il poleman, Valtteri Bottas, che aveva subito anche il sorpasso di Verstappen, poi ritiratosi per una foratura. Sul podio disale anche la Renault, grazie a una magnifica prestazione di Daniel Ricciardo. Con questo risultato, laè matematicamente campione del mondoper la settima volta consecutiva.Nuovo record per la. La sua partenza non è stata delle migliori e ha dovuto ricostruire tutto con freddezza, a colpi di giri veloci e una sosta ai box ritardata, che gli ha consentito di tornare davanti ...