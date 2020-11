Exotic Diorama | intervista alla cantautrice Dolche

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 novembre 2020) L’segue l’articolo in cui abbiamo parlato del lancio del nuovo album,(https://metropolitanmagazine.it/-nuovo-album/). Le abbiamo chiesto della sua musica e di ciò che c’è dietro e intorno e ancora una volta l’arte, con tutte le sue declinazioni, si rivela essere universale. Quando risponde al telefono la sua voce è dolce ma decisa e mi sembra quasi una persona diversa, una voce diversa da quella ascoltata, che sembra lirica tanto è potente. Ma forse a rispondermi è Christine, non, semmai le due si possano separare. Mi chiede come sto, di dove sono. Rimango per un attimo spiazzata, non me l’aspettavo, dovrei essere io a fare le domande. ...