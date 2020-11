Esclusiva | Potenza | c’è Eziolino Capuano per la panchina

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 1 novembre 2020) Svolta in arrivo per il. Il pareggio per 4-4 contro la Cavese costerà il posto a Mario Somma, una decisione ormai presa in questi ultimi minuti. E’ stato scelto il sostituto dopo una riunione lampo: si tratta di, ci sono gli accordi, la svolta non è più in discussione.aveva iniziato la stagione a Foggia, era stato in ballo per l’Arezzo, ora riparte dal. Foto: Calciogoal.it L'articolo, c’èper laproviene da Alfredo Pedullà.