Elisabetta Gregoraci, svelato il segreto: ecco cosa c’è dietro alla liaison con Pierpaolo (Di domenica 1 novembre 2020) Da alcune settimane su Elisabetta Gregoraci aleggia un mistero concernente la sua vita fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Anche a Pierpaolo Pretelli la showgirl continua a ripetere che una volta usciti dal gioco gli potrà confessare quello che non può dire ora sotto le telecamere. Nel mentre, nei giorni scorsi la calabrese ha iniziato a parlare una sorta di linguaggio in codice con l’ex Velino, disegnandogli dapprima sulle mani delle lettere e poi sussurrandogli i nomi di alcune città. (Continua..) Elisabetta Gregoraci: arcano risolto? I fan più attenti dei Gregorelli giurano peraltro di aver sentito Pierpaolo esclamare a un certo punto il nome Flavio. Anche Alfonso Signorini ha tentato di scoprire in ... Leggi su howtodofor (Di domenica 1 novembre 2020) Da alcune settimane sualeggia un mistero concernente la sua vita fuori dCasa del Grande Fratello Vip. Anche aPretelli la showgirl continua a ripetere che una volta usciti dal gioco gli potrà confessare quello che non può dire ora sotto le telecamere. Nel mentre, nei giorni scorsi la calabrese ha iniziato a parlare una sorta di linguaggio in codice con l’ex Velino, disegnandogli dapprima sulle mani delle lettere e poi sussurrandogli i nomi di alcune città. (Continua..): arcano risolto? I fan più attenti dei Gregorelli giurano peraltro di aver sentitoesclamare a un certo punto il nome Flavio. Anche Alfonso Signorini ha tentato di scoprire in ...

trash_italiano : Il biglietto per rientrare in casa nel caso in cui dovesse uscire Elisabetta Gregoraci: #GFVIP - tesoro73gmailc1 : @GrandeFratello Questo è un gioco sporco sui sondaggi Elisabetta doveva uscire e ora GFVIp perché avete ribaltato i… - Chicca_colors : RT @Lauramssn_: Voglio solo ricordarvi chi erano i preferiti del pubblico. Elisabetta Gregoraci sempre 2.7%. Guenda Goria invece è addirit… - _moonlight_01v : RT @Lauramssn_: Voglio solo ricordarvi chi erano i preferiti del pubblico. Elisabetta Gregoraci sempre 2.7%. Guenda Goria invece è addirit… - NaomiMoschitta : @giada_07_ Si è travestita da Elisabetta Gregoraci amo -