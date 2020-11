Elezioni Usa, imboscata in Texas per il bus di Biden. Accerchiato da automobilisti pro Trump: comizio annullato (Di domenica 1 novembre 2020) Elezioni Usa 2020: candidati, sondaggi e come si votaPochi giorni separano gli Stati Uniti dall’Election day – per le Presidenziali 2020. I due candidati Joe Biden e Donald Trump stanno partecipando agli ultimi eventi della campagna elettorale, ormai agli sgoccioli. In Texas, però, un fuori programma ha costretto Biden ad annullare il comizio ad Austin, dov’era atteso dai suoi elettori. Venerdì 31 ottobre, l’autobus della campagna è stato accolto da un blocco di manifestanti pro Trump, una manifestazione che ha portato a quella che un rappresentante della Texas House ha descritto come un’escalation «ben oltre i limiti di sicurezza». La scena, ripresa da automobilisti e ... Leggi su open.online (Di domenica 1 novembre 2020)Usa 2020: candidati, sondaggi e come si votaPochi giorni separano gli Stati Uniti dall’Election day – per le Presidenziali 2020. I due candidati Joee Donaldstanno partecipando agli ultimi eventi della campagna elettorale, ormai agli sgoccioli. In, però, un fuori programma ha costrettoad annullare ilad Austin, dov’era atteso dai suoi elettori. Venerdì 31 ottobre, l’autobus della campagna è stato accolto da un blocco di manifestanti pro, una manifestazione che ha portato a quella che un rappresentante dellaHouse ha descritto come un’escalation «ben oltre i limiti di sicurezza». La scena, ripresa dae ...

