Elezioni Usa 2020, l’ultimo sondaggio è il migliore per Trump (Di domenica 1 novembre 2020) Il miglior dato della campagna sui risultati Elezioni Usa 2020 per Donald Trump arriva proprio alla vigilia del voto: nell’ultimo sondaggio, infatti, il presidente è dato in netto vantaggio in Iowa. Ann Selzer – infatti – ha realizzato la solita, prestigiosa rivelazione su uno degli stati – l’Iowa, appunto – che solitamente è considerato una spia importante rispetto a quello che si può verificare nell’ambito dell’elezione generale. LEGGI ANCHE > Secondo il sondaggio Ipsos, Giuseppe Conte ha perso sette punti nel suo consenso personale Risultati Elezioni Usa 2020, il sondaggio in Iowa Nel sondaggio in Iowa, infatti, si evince che Donald Trump ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 1 novembre 2020) Il miglior dato della campagna sui risultatiUsaper Donaldarriva proprio alla vigilia del voto: nell’ultimo, infatti, il presidente è dato in netto vantaggio in Iowa. Ann Selzer – infatti – ha realizzato la solita, prestigiosa rivelazione su uno degli stati – l’Iowa, appunto – che solitamente è considerato una spia importante rispetto a quello che si può verificare nell’ambito dell’elezione generale. LEGGI ANCHE > Secondo ilIpsos, Giuseppe Conte ha perso sette punti nel suo consenso personale RisultatiUsa, ilin Iowa Nelin Iowa, infatti, si evince che Donald...

riotta : Molti problemi elezioni Usa su voto per posta, il servizio, diretto da un Trumpiano di ferro non riesce a consegnar… - chedisagio : Respirate un attimo, visto che è domenica. Basta covid, basta elezioni in Usa, basta Francia sotto attacco per cin… - lucasofri : Editoriali follemente equidistanti sui quotidiani di domani, sulle elezioni USA. (ripeto, not in our names: - giallonarciso : RT @AlfioKrancic: Ho la vaga sensazione che il governo per varare misure più drastiche e dare il via alle direttive del Grande Reset, atten… - RBB_Riverside : RT @AlfioKrancic: Ho la vaga sensazione che il governo per varare misure più drastiche e dare il via alle direttive del Grande Reset, atten… -