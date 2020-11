Elezioni Usa 2008: Barack Obama, il primo presidente nero (Di domenica 1 novembre 2020) Il 4 novembre 2008 Barack Obama vince le presidenziali. Si tratta di un successo storico con il primo uomo di colore alla Casa Bianca. Battuto John McCain. L’elezione di Barack Obama a presidente degli Stati Uniti è stata un evento di portata storica: si è infatti trattato del primo candidato e vincitore nero alla Casa Bianca. Sfida Obama-McCain La sfida ha contrapposto il candidato repubblicano John McCain e quello democratico Barack Obama. Si è trattato della cinquantaseiesima elezione e Obama ha prevalso nella competizione. Le Elezioni sono state a lungo considerate di esito incerto poiché entrambi i ... Leggi su newsmondo (Di domenica 1 novembre 2020) Il 4 novembrevince le presidenziali. Si tratta di un successo storico con iluomo di colore alla Casa Bianca. Battuto John McCain. L’elezione didegli Stati Uniti è stata un evento di portata storica: si è infatti trattato delcandidato e vincitorealla Casa Bianca. Sfida-McCain La sfida ha contrapposto il candidato repubblicano John McCain e quello democratico. Si è trattato della cinquantaseiesima elezione eha prevalso nella competizione. Lesono state a lungo considerate di esito incerto poiché entrambi i ...

