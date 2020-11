E’ tornato l’Anticiclone africano | la durata dell’evento meteo in Italia

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 1 novembre 2020) Continua il bel tempo. La rimonta anticiclonica di matrice subtropicale verso il Mediterraneo Centrale ha raggiunto il top in questo weekend d’Ognissanti. Il poderoso cupolone anticiclonico è innescato dall’onda depressionaria in Aperto Atlantico, che si protende fin verso le Isole Azzorre. A seguito dello spostamento verso est di tale saccatura, anche l’anticiclone sposta i propri massimi verso l’ed il cuore dell’Europa. La presenza dell’anticiclonecosì forte sull’non è però sinonimo di tempo ovunque soleggiato, come già osserviamo da qualche giorno. Come sovente accade nel periodo autunnale e invernale, l’alta pressione del semestre freddo significa fosche, nebbie e nubi basse, a causa del ristagno ...