Due hacker spagnoli rubano 1 | 6 milioni dati da DAZN alla Fiorentina | scoperti dalla Postale

(Di domenica 1 novembre 2020) Una truffa internazionale, messa in atto ai danni della, derubata di una quota versata come pagamento dei diritti televisivi da due ladri. È questa la storia raccontata dal Corriere Fiorentino, il colpo risale al 2018 quando i fratelli Antonio e Luque Guerrero riuscendo a dirottare su un conto corrente apposito il versamento di 1,6di euro da parte di Perform, la società licenziataria di alcuni diritti televisivi, tra cui quelli di. Tuttavia, le indagini condotte dPoliziadi Firenze hanno rintracciato il software con cui è stata messa a segno la truffa e hanno notificato ai due un avviso di conclusione indagine con l’accusa di frode informatica aggravata dal danno di rilevante gravità. ...

Si è conclusa nel migliore dei modi una vicenda piuttosto spiacevole per la Fiorentina, vittima di una truffa da ben 1,6 milioni. Il club viola avrebbe infatti dovuto ricevere un bonifico per i diritt ...