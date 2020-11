Dpcm, nodo coprifuoco: il governo lo vuole alle 21, il cts alle 18. Ipotesi Dad dalla seconda media e ristoranti chiusi anche a pranzo nelle aree a rischio (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono ore di fitta discussione quelle che separano il Paese dal nuovo Dpcm anti Covid. Domani il presidente del Consiglio Giuseppe Conte spiegherà al Parlamento le intenzioni della nuova azione per la lotta al virus, giornata in cui fino a poco fa ci si aspettava anche l’annuncio ufficiale del nuovo documento. Ora voci di maggioranza suggeriscono la possibilità che la firma definitiva del nuovo Dpcm potrebbe invece slittare a martedì. Una proroga che, se confermata, sarebbe necessaria per sciogliere i nodi ancora presenti soprattutto nel confronto con le Regioni. Lo scontro sul coprifuoco Tra le misure certe che fino a qualche ora fa avrebbero fatto parte del documento, quella riguardante il coprifuoco dopo le 18 su tutto il territorio nazionale. Ma le ultime voci di ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono ore di fitta discussione quelle che separano il Paese dal nuovoanti Covid. Domani il presidente del Consiglio Giuseppe Conte spiegherà al Parlamento le intenzioni della nuova azione per la lotta al virus, giornata in cui fino a poco fa ci si aspettaval’annuncio ufficiale del nuovo documento. Ora voci di maggioranza suggeriscono la possibilità che la firma definitiva del nuovopotrebbe invece slittare a martedì. Una proroga che, se confermata, sarebbe necessaria per sciogliere i nodi ancora presenti soprattutto nel confronto con le Regioni. Lo scontro sulTra le misure certe che fino a qualche ora fa avrebbero fatto parte del documento, quella riguardante ildopo le 18 su tutto il territorio nazionale. Ma le ultime voci di ...

