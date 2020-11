Dpcm | confini tra Regioni verso il blocco Ristoranti chiusi tutto il giorno nelle aree a rischio

Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - rebirthjourney : RT @LpMartii: A ogni nuova ipotesi di DPCM si sta sempre a parlare della chiusura dei confini regionali, senza pensare a tutti coloro che h… - nieddupasqui : RT @1fabrizio: Gli sbarchi #clandestini di nordafricani e potenziali #terroristi continuano interrottamente, giorno e notte, a Lampedusa. I… - Marko_Morandi : RT @LaVeritaWeb: La chiusura potrebbe arrivare già domani, partendo dalle grandi città. Nel nuovo dpcm probabile il divieto di oltrepassare… - Carolin70270912 : RT @1fabrizio: Gli sbarchi #clandestini di nordafricani e potenziali #terroristi continuano interrottamente, giorno e notte, a Lampedusa. I… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm confini

Il Messaggero

Rischiano Valtiberina e Valdichiana col lago Trasimeno. Ombra zona rossa (ma ancora è uno scenario remoto) per i dati del contagio. Centri commerciali: chi potrebbe pagare dazio ...Questa mattina nuovo vertice con i presidenti di Regione e successivo passaggio in Parlamento del premier Conte per illustrare le misure inserite nel nuovo Dpcm. In queste ore è stato fatto un “taglia ...