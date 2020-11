Dpcm, confini tra Regioni verso il blocco. Ristoranti chiusi tutto il giorno nelle aree a rischio (Di lunedì 2 novembre 2020) Un altro giro di giostra. I provvedimenti più severi nelle Regioni più a rischio - tra queste sicuramente Piemonte, Lombardia, Valle d?Aosta, ma si parla anche della Calabria -... Leggi su ilmattino (Di lunedì 2 novembre 2020) Un altro giro di giostra. I provvedimenti più severipiù a- tra queste sicuramente Piemonte, Lombardia, Valle d?Aosta, ma si parla anche della Calabria -...

Con il governo oggi è stata una riunione molto interlocutoria". Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia. "E' stato fatto un confronto su due linee: il governo che dice una roba minima poi il pr ...

Nel nuovo Dpcm in arrivo entro domani, ci sono anche le zone rosse e il divieto di spostamento tra le varie regioni.

