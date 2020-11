Donnarumma c'è! Covid alle spalle, ma ora urge il rinnovo (Di domenica 1 novembre 2020) Ora però, come riporta la Gazzetta dello Sport, la priorità diventa un'altra. Donnarumma deve trovare l'accordo con il Milan per il tanto chiacchierato rinnovo di contratto. Il portiere a breve ... Leggi su milanlive (Di domenica 1 novembre 2020) Ora però, come riporta la Gazzetta dello Sport, la priorità diventa un'altra.deve trovare l'accordo con il Milan per il tanto chiacchieratodi contratto. Il portiere a breve ...

acmilan : Official Statement: Donnarumma, Gabbia and Hauge ? - AntoVitiello : #Rebic torna tra i convocati #udinesemilan Ci sono anche #Donnarumma e #Hauge - DiMarzio : Donnarumma, Gabbia e Hauge negativi al tampone: il comunicato del #Milan - Corriere : Udinese-Milan, formazioni e dove vederla: Donnarumma torna in porta, in attacco c’è Ibr... - MilanWorldForum : Il futuro di Donnarumma. La posizione del Milan -) -