Domenica In | ospiti 1 novembre 2020

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 1 novembre 2020) Oggi, 1, andrà in onda una nuova puntata diIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. La puntata si aprirà con un’intervista a Giorgio Panariello. Il popolare showman e giudice di ‘Tale e Quale Show’ sarà in studio per presentare il suo libro autobiografico. A seguire, Beppe Fiorello si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a presentare la fiction di Rai1 “Gli orologi del diavolo”, ispirata alla storia vera di Gianfranco Franciosi, finito nelle mani dei narcotrafficanti. Per la musica, sarà in studio Max Pezzali per presentare il suo ultimo singolo “Qualcosa di nuovo” mentre, per lo spazio ...