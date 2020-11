Domenica In, il virologo Bassetti: “Il virus è rientrato in Italia con le vacanze, quest’estate” (Di domenica 1 novembre 2020) “In una situazione del genere bisogna fare qualcosa per vietare che i contagi crescano ancora”. A dirlo in diretta a Domenica In è il Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Ospite di Mara Venier, l’infettivologo ha fatto il punto della situazione sui contagi Covid in Italia, spiegando quella che secondo lui è la ragione della seconda ondata dell’epidemia a cui stiamo assistendo. “Abbiamo moltissimi contagi e, pur avendo solo una parte di questi dei sintomi, il sistema sanitario è sotto pressione in molte città. Rispetto alla prima ondata siamo più bravi, intercettiamo i casi molto prima. La degenza media è più breve di quello che avveniva a marzo”, ha spiegato. “Io credo che abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) “In una situazione del genere bisogna fare qualcosa per vietare che i contagi crescano ancora”. A dirlo in diretta aIn è il Matteo, direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Ospite di Mara Venier, l’infettivologo ha fatto il punto della situazione sui contagi Covid in, spiegando quella che secondo lui è la ragione della seconda ondata dell’epidemia a cui stiamo assistendo. “Abbiamo moltissimi contagi e, pur avendo solo una parte di questi dei sintomi, il sistema sanitario è sotto pressione in molte città. Rispetto alla prima ondata siamo più bravi, intercettiamo i casi molto prima. La degenza media è più breve di quello che avveniva a marzo”, ha spiegato. “Io credo che abbiamo ...

