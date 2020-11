Domenica In, Giorgio Panariello ricorda il fratello: “Ha avuto sfortuna nella vita” (Di domenica 1 novembre 2020) Nel nuovo appuntamento con Domenica In, Mara Venier accoglie nel suo studio l’amico Giorgio Panariello. L’occasione è per presentare la sua nuova fatica letteraria: un libro autobiografico dedicato alla perdita del fratello Franco. Il ricordo della sua morte è ancora una ferita aperta e il conduttore rivela: “Io ho avuto la sua stessa disperazione“. Giorgio Panariello ricorda il fratello Franco La morte del fratello, avvenuta il 26 dicembre 2011, è una ferita ancora aperta per Giorgio Panariello. Il corpo di Franco, così si chiamava il fratello del celebre showman, era stato rinvenuto sul lungomare di Viareggio, ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 1 novembre 2020) Nel nuovo appuntamento conIn, Mara Venier accoglie nel suo studio l’amico. L’occasione è per presentare la sua nuova fatica letteraria: un libro autobiografico dedicato alla perdita delFranco. Il ricordo della sua morte è ancora una ferita aperta e il conduttore rivela: “Io hola sua stessa disperazione“.ilFranco La morte del, avvenuta il 26 dicembre 2011, è una ferita ancora aperta per. Il corpo di Franco, così si chiamava ildel celebre showman, era stato rinvenuto sul lungomare di Viareggio, ...

