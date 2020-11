Domenica In, Beppe Fiorello: “Per anni sono stato solo ‘il fratello di Rosario'” (Di domenica 1 novembre 2020) “Per anni sono stato solo ‘il fratello di Rosario'”. Beppe Fiorello si racconta a cuore aperto. L’attore siciliano è stato ospite di Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In e, nel presentare la nuova fiction di Rai 1 che lo vede protagonista, “Gli orologi del diavolo“, ha ripercorso la sua carriera, raccontando del suo rapporto con il fratello e con la sua popolarità. “Per anni sono stato solo il fratello di Rosario, ma questo non ha mai intaccato il nostro rapporto”, ha spiegato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) “Per‘ildi;.si racconta a cuore aperto. L’attore siciliano èospite di Mara Venier nell’ultima puntata diIn e, nel presentare la nuova fiction di Rai 1 che lo vede protagonista, “Gli orologi del diavolo“, ha ripercorso la sua carriera, raccontando del suo rapporto con ile con la sua popolarità. “Perildi, ma questo non ha mai intaccato il nostro rapporto;, ha spiegato ...

infoitcultura : Beppe Fiorello a Domenica In sul fratello Rosario: “Non è stato facile” - infoitcultura : Beppe Fiorello a Domenica In da Mara Venier: «Per anni sono stato il fratello di, ma Rosario ha sofferto di più» - infoitcultura : Beppe Fiorello a Domenica In: «Per anni sono stato il fratello di, ma Rosario ha sofferto di più» - RosaMa24 : Entro in camera di mia mamma, in tv domenica e c’è Beppe Fiorello bellissimo con i capelli brizzolati ??ma quel accento ?? - Beppe____ : Oggi è domenica e Beppe ha deciso che vuole riposarsi!! Buona festa dei santi a tutti!!! #1novembre -