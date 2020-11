DIRETTA Udinese Milan – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 1 novembre 2020) L’Udinese vuole guadagnare punti e il Milan vuole continuare a stupire, visto che è in fase positiva dalla scorsa stagione: le due squadre si affronteranno oggi alle 12.30 in occasione della prima gara domenicale di Serie A 2020/21 relativa alla 6° giornata. Le scelte degli allenatori Gotti schiererà Deulofeu dall’inizio ed il modulo cambierà proprio in sua presenza: attacco a 3 con Okaka e Pussetto, con il centrocampo di buona qualità con i due argentini De Paul e Pereyra. Pioli con la formazione tipo con Ibrahimovic al centro dell’attacco, aiutato da Leao, Salemakers e Calhanoglu, Calabria e Theo Hernandez sugli esterni, Kessié e Bennacer a centrocampo. Formazioni ufficiali Udinese(4-3-3) Musso; Larsen, Becao, De Maio, Samir; Pereyra, ... Leggi su giornal (Di domenica 1 novembre 2020) L’vuole guadagnare punti e ilvuole continuare a stupire, visto che è in fase positiva dalla scorsa stagione: le due squadre si affronteranno oggi alle 12.30 in occasione della prima gara domenicale di Serie A 2020/21 relativa alla 6° giornata. Le scelte degli allenatori Gotti schiererà Deulofeu dall’inizio ed il modulo cambierà proprio in sua presenza: attacco a 3 con Okaka e Pussetto, con il centrocampo di buona qualità con i due argentini De Paul e Pereyra. Pioli con la formazione tipo con Ibrahimovic al centro dell’attacco, aiutato da Leao, Salemakers e Calhanoglu, Calabria e Theo Hernandez sugli esterni, Kessié e Bennacer a centrocampo.(4-3-3) Musso; Larsen, Becao, De Maio, Samir; Pereyra, ...

