DIRETTA Spezia Juventus – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 1 novembre 2020) La Juventus recentemente sconfitta in Champions contro il Barcellona tenta il riscatto in campionato dove affronterà il neopromosso Spezia. La banda di Pirlo scenderà in campo alle ore 15.00 domenica 1° novembre. Nei precedenti scontri la Juventus non ha mai sconfitto la compagine ligure attualmente neopromossa. Le scelte degli allenatori Italiano prosegue sulla strada della continuità in termini di formazione e modulo: 4-3-3 con Gyasi in attacco assieme a Agudelo e Nzola, linea difensiva composta da Ferrer, Terzi, Chabot e Bastoni, Ricci in mediana assistito da Pobega e Bartolomei. Ronaldo non sarà rischiato dal principio: spazio al duo Paulo Dybala e Alvaro Morata nel 4-4-2 di Pirlo, che presenterà la linea mediana composta da Arthur e Rabiot con Chiesa e Kulusevski sugli esterni. Difesa composta ... Leggi su giornal (Di domenica 1 novembre 2020) Larecentemente sconfitta in Champions contro il Barcellona tenta il riscatto in campionato dove affronterà il neopromosso. La banda di Pirlo scenderà in campo alle ore 15.00 domenica 1° novembre. Nei precedenti scontri lanon ha mai sconfitto la compagine ligure attualmente neopromossa. Le scelte degli allenatori Italiano prosegue sulla strada della continuità in termini di formazione e modulo: 4-3-3 con Gyasi in attacco assieme a Agudelo e Nzola, linea difensiva composta da Ferrer, Terzi, Chabot e Bastoni, Ricci in mediana assistito da Pobega e Bartolomei. Ronaldo non sarà rischiato dal principio: spazio al duo Paulo Dybala e Alvaro Morata nel 4-4-2 di Pirlo, che presenterà la linea mediana composta da Arthur e Rabiot con Chiesa e Kulusevski sugli esterni. Difesa composta ...

misorecordsuk : Spezia-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla | La diretta #Juve #Juventus - infoitsport : Spezia-Juventus, pronostico di - martina_lo_re : #Diretta Spezia-Juve ore 15: dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni - Corriere dello Sport - sportli26181512 : LIVE Spezia-Juventus: Dybala-Morata dal 1’, Ronaldo parte in panchina: LIVE Spezia-Juventus: Dybala-Morata dal 1’,… - infoitsport : Probabili formazioni Spezia Juventus/ Diretta tv, ci sarà spazio per McKennie? -