DIRETTA Napoli Sassuolo – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 1 novembre 2020) Dopo l'ottima vittoria in casa della Real Sociedad, il Napoli si rituffa in campionato dove affronterà il Sassuolo che non potrà schierare alcuni titolari importanti. Le scelte degli allenatori Ritorna Zielinski dopo una lunga assenza, nel centrocampo azzurro: il polacco è tornato arruolabile, e con lui ritornano i titolari del campionato come Di Lorenzo, Manolas, Fabian, Mertens, Lozano e Osimhen, rispetto alla gara europea. De Zerbi dovrà fare a meno di diversi titolari come Caputo, Berardi e Djuricic ma c'è Boga, da sempre obiettivo degli azzurri sul mercato. Formazioni ufficiali Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli;

