Dio *** Incredibile | cosa esce di bocca a Paolo Brosio | squalificato dopo sole 48 ore? | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 novembre 2020) Quella dial Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, potrebbe rivelarsi una delle parabole più brevi di sempre: dentro da48, è già a (concreto) rischio-squalifica. Già, perché come testimonia ilche potete sentire qui sotto, gli è uscita diuna frase un poco infelice: "Dio b***". Certo, non una bestemmia (lui poi è molto religioso) ma qualdi poco tollerato dagli autori del programma. Si pensi infatti al precedente di Denis Dosio, cacciata dalla casa del GfVip per lo stesso intercalare, con tanto di "ramanzina" di Signorini. Insomma, se il mtero di giudizio sarà lo stesso, perla squalifica è certa. ...