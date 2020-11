Dichiarazioni post Gp Imola | le parole dei protagonisti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 1 novembre 2020) Il Gp d’, si è concluso con la vittoria di Lewis Hamilton. Per l’inglese sono 94 le vittorie in Formula Uno, quella di oggi una delle più prestigiose. In seguito leGpcon ledeldel gran premio odierno.Gp: Hamilton resterà in F1? Ennesima vittoria in stagione per Hamilton che celebra il settimo mondiale costruttori per la Mercedes; tutti consecutivi. “La gara è stata spossante dopo una brutta partenza da parte mia. Questo è un momento che mi scalda in cuore perché vedo il mio team, tutti i ragazzi, che conosco benissimo, che lavorano a Brackley e a Brixton. Loro sono i veri eroi ...