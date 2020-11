Deficit di attenzione | viloxazina sicura per il cuore

Leggi su corrierenazionale

(Di domenica 1 novembre 2020)di/iperattività:a rilascio prolungato non provoca rischi al ritmo cardiaco secondo uno studio pubblicato sul “Journal of Clinical Psychiatry” Secondo i risultati di uno studio pubblicato sul “Journal of Clinical Psychiatry”, laa rilascio prolungato – farmaco indicato nel trattamento del disturbo dadi/iperattività (ADHD) – non è risultata… L'articolo Corriere Nazionale.