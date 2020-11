De Luca e la battuta sulla bimba Ogm, parla la mamma: Ha offeso un’intera comunità, pentita di averlo votato (Di domenica 1 novembre 2020) “Sono io la mamma della bambina Ogm allevata con latte al plutonio. Sono amareggiata. Non sono stata offesa solo io ma un’intera comunità scolastica”. A parlare è Arianna, la mamma citata in una diretta Fb dal governatore De Luca che, parlando della necessità di chiudere le scuole a causa dell’alto numero di contagi, aveva chiamato in causa il caso di una mamma intervistata la quale aveva riferito che la sua bimba piangeva perché voleva andare a scuola. Una bimba “ogm, allattata con latte al plutonio”, secondo De Luca, in quanto unica bimba in Italia e al mondo a piangere per ritornare in classe. “Il presidente – dice Arianna, consulente del ... Leggi su ildenaro (Di domenica 1 novembre 2020) “Sono io ladella bambina Ogm allevata con latte al plutonio. Sono amareggiata. Non sono stata offesa solo io ma un’intera comunità scolastica”. Are è Arianna, lacitata in una diretta Fb dal governatore Deche,ndo della necessità di chiudere le scuole a causa dell’alto numero di contagi, aveva chiamato in causa il caso di unaintervistata la quale aveva riferito che la suapiangeva perché voleva andare a scuola. Una“ogm, allattata con latte al plutonio”, secondo De, in quanto unicain Italia e al mondo a piangere per ritornare in classe. “Il presidente – dice Arianna, consulente del ...

